Judo : Malik Umayev a vraiment tout tenté, mais a été renversé au Masters

Un tour et puis s’en va… Qualifié in extremis pour ce Masters grâce à sa médaille de bronze à Bakou et à son honorable cinquième place à Tokyo, Malik Umayev n’est pas parvenu à franchir le premier obstacle se présentant à lui ce mardi, à Jérusalem. En -73 kg, le jeune Liégeois a été battu par l’Ouzbek Akhadov (26 ans/n°24), récent médaillé de bronze à Abou Dhabi, mais il n’a pas démérité, loin de là !