Judo : Matthias Casse et Sami Chouchi pour le bronze au Masters !

Exempté du premier tour, Matthias Casse a ensuite écarté le Canadien Gauthier (24 ans/n°13) pour arriver, déjà, en quart de finale, où l’a donc rejoint Sami Chouchi après ses victoires convaincantes sur le Kazakh Zhubanazar (22 ans/n°35) et l’Allemand Gramkow (25 ans/n°26). On eut donc droit au duel belgo-belge…

C’était la quatrième fois que Matthias et Sami se rencontraient sur la scène internationale avec deux victoires pour l’Anversois, chaque fois à l’Euro (2020 et 2021) pour un succès au Bruxellois à Tachkent (2021). Et, comme lors de leurs trois combats précédents, celui-ci fut très tactique, Matthias Casse s’imposant finalement après un peu plus d’une minute en prolongation sur une troisième pénalité.

Du changement sur le plan sportif et privé pour Matthias Casse !

Qualifié pour la demi-finale, notre vice-champion du monde et d’Europe retrouva alors l’Azéri Mollaei (30 ans/n°3) qui l’a récemment battu en finale à Bakou ! Il y avait donc de la revanche dans l’air. Hélas, Matthias n’est pas parvenu à venir à bout de Mollaei.

Poussé à la prolongation, l’Anversois céda une première fois après 1’16, mais fut sauvé par la vidéo ! Mais, après 2’19, l’Azéri parvint quand mettre à le mettre sur le dos et à l’envoyer en "petite finale", pour le bronze, face à l’Italien Esposito.

Renvoyé, lui, en repêchage suite à sa défaite en quart de finale, Sami a disputé un formidable combat face au Japonais Fujiwara (25 ans/n°24), qu’il a envoyé au tapis à deux reprises. Bon pour le moral avant d’affronter pour le bronze le robuste Français Djalo.