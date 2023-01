Vice-champion d’Europe et du monde, mais aussi médaillé de bronze au Masters, d’or à Tel Aviv et d’argent à Bakou en Grand Chelem, l’Anversois s’est montré de loin le plus régulier sur la saison 2022. Et c’est des mains de Robert Van de Walle, champion olympique en 1980, à Moscou, que Matthias a reçu son trophée.

"C’est un plaisir pour moi d’être reconnu par le monde du judo belge comme le meilleur judoka de l’année", a confié Matthias Casse, entouré de ses partenaires, Toma Nikiforov et Karel Foubert, ainsi que de ses entraîneurs, Damiano Martinuzzi et Udo Quellmalz.

Côté féminin, Gabriella Willems a été préférée à Mina Libeer. De retour après une blessure et une opération au genou, la Liégeoise est montée à deux reprises sur le podium en Grand Chelem, décrochant l’argent à Abou Dhabi et à Bakou, avant de se classer cinquième au Masters. Gaby a devancé Mina, médaillée de bronze à l’Euro.

En juniors, les trophées sont revenus au Flandrien Robbe Demets et à la Liégeoise Camille Sternon.