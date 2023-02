Sept judokas belges engagés à Paris !

520 judokas (315 hommes et 205 femmes) participeront, ce week-end, au Tournoi de Paris, premier Grand Chelem de cette année préolympique. Parmi eux, 7 Belges, emmenés par Matthias Casse, n°2 mondial en -81 kg, la catégorie la plus dense de ce rendez-vous français avec 58 engagés, devant les -66 et -73 kg (52), les +78 kg étant celle la moins fournie avec 20 concurrentes.