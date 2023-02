Mauvaise surprise : Matthias Casse éliminé au Tournoi de Paris !

Auparavant, Matthias Casse avait retrouvé le Turc Koc (22 ans/n°66), qu’il avait déjà battu à deux reprises, chaque fois à l’Euro, en 2020 et 2021. Et l’Anversois crut l’emporter rapidement sur un superbe mouvement. L’arbitre lui accorda ippon, mais les préposés à la vidéo rectifièrent ce jugement : waza-ari ! Pas de quoi perturber Matthias qui poursuivit son travail de sape, notamment au sol, et géra la fin de ce premier combat sans être inquiété.

Sami Chouchi battu par le Géorgien

En -90 kg, Sami Chouchi était opposé au Grec Tselidis (26 ans/n°27) pour son entrée en lice au deuxième tour. Et ce fut un face-à-face acharné entre les deux judokas. Après une pénalité de part et d’autre pour garde illicite, l’arbitre en adressa encore une à chacun alors que Sami n’était pas mis en danger par son adversaire qui tentait le coup au sol. On filait tout droit vers la prolongation où, cette fois, le Grec subit la foudre arbitrale pour passivité. Une troisième pénalité, donc, synonyme d’élimination pour Tselidis, Sami Chouchi poursuivant sa route alors face au Géorgien Maizuradze (25 ans/n°4).

Malheureusement, Sami n’a pu vaincre ce solide adversaire, champion d’Europe et médaillé de bronze au Mondial en 2022, qu’il avait déjà rencontré en… -81 kg ! C’était au Mondial 2019, à Tokyo, avec une défaite à la clé. L’histoire s’est donc répétée, le Géorgien soulevant notre compatriote pour le plaquer sur le dos et l’emporter. Après sa défaite d’emblée le week-end dernier, au Portugal, Sami poursuit son apprentissage dans sa nouvelle catégorie.