Loïs Petit décroche le bronze à Sofia !

Loïs Petit n’a pas manqué son début de saison et son retour à la compétition ce samedi, à Sofia. La Tournaisienne y a, en effet, décroché la médaille de bronze en -48 kg de cet European Open coincé au calendrier entre les Grands Chelems de Paris et de Tel Aviv. Pour monter sur le podium, Loïs a confirmé sa suprématie sur la Serbe Milic (20 ans), qu’elle avait déjà battue à deux reprises l’an dernier, à Dubrovnik et à Sarajevo. Mais notre poids plume y a mis la manière en s’imposant par ippon après 1’47 de combat.