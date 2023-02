Charline Van Snick vraiment mal payée de ses efforts à Tel Aviv

Physiquement, mentalement et techniquement, on a senti une Charline prête à relever de nouveaux défis, elle qui est revenue à la compétition après une longue absence suite aux Jeux de Tokyo. Et, justement, au troisième tour, la Liégeoise de 32 ans retrouvait l’Italienne Odette Giuffrida (28 ans/n°8), celle-là même qui l’avait stoppée en quarts de finale des JO avant de décrocher le bronze ! Habituée des podiums, à Tel Aviv, Antalya, Abou Dhabi, Bakou et au Masters, Giuffrida représentait un bon test.

Et Charline fut loin de démériter ! Malgré deux pénalités pour passivité (?), elle rivalisa avec son adversaire, qu’elle avait déjà rencontrée à trois reprises par le passé avec un bilan d’une victoire pour deux défaites. Comme face à Degushi, notre compatriote emmena souvent sa rivale au sol, où elle n’a rien perdu de sa technique, malheureusement sans succès. Vint alors la prolongation où l’une comme l’autre attaquèrent et, finalement, ce fut Giuffrida qui trouva l’ouverture, renversant Charline après deux minutes.

Nul doute que Charline Van Snick ne se satisfera pas de cette honorable défaite, mais la Liégeoise est quand même sur le bonne voie et devrait très prochainement concrétiser. À suivre…