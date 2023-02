L’excellente affaire de Mina Libeer, médaillée de bronze, à Tel Aviv !

Résumer la journée de Mina à cette seule circonstance favorable serait néanmoins offensant pour son parcours sur les tatamis israéliens. Exemptée du premier tour, la Belge a, en effet, écarté la Sud-Africaine Martin et l’Espagnole Equisoain au terme de deux combats acharnés pour avoir le droit de défier en quarts de finale la Brésilienne Rafaela Silva (30 ans/n°3), ni plus ni moins que la championne du monde en titre. Et celle-ci fut la seule à battre notre compatriote sur un superbe mouvement, suivi d’une immobilisation.

Renvoyée en repêchages, Mina Libeer était alors opposée à la Turque Ozlem Yildiz pour un face-à-face synonyme de podium. Et elle n’a pas manqué son rendez-vous puisqu’elle l’a emporté par ippon après un peu plus d’une minute. Médaillée de bronze européenne l’an dernier, à Sofia, Mina s’est ainsi consolée de ses accessits en novembre à Bakou (5e) et en février à Paris (7e), se replaçant au ranking mondial mais, surtout, olympique où elle intégrera le top 10 dès lundi prochain. Elle a donc réussi une excellente affaire !