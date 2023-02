Gabriella Willems combattra (aussi) pour le bronze à Tel Aviv !

Après deux victoires convaincantes, Gaby s’est, en effet, inclinée en quarts de finale face à cette Australienne (27 ans/n°9), qu’elle avait rencontrée à deux reprises jusque-là (une victoire, une défaite). La Liégeoise n’a jamais trouvé la solution contre elle qui l’a joué à l’influence avec des semblants d’attaque.

Le seul vrai mouvement de ce curieux face-à-face vint de Gaby quand, après trente secondes en prolongation, elle contra son adversaire. L’arbitre lui accorda waza-ari, mais les préposés à la vidéo le contredirent. À peine une minute plus tard, la Liégeoise était pénalisée une troisième fois pour "non-combativité".

L’or s’était envolé, mais pas encore le bronze que notre compatriote disputera à la Grecque Teltsidou (27 ans/n°12), contre qui elle mène deux victoires à une jusqu'ici.

Gabriella Willems avait commencé sa journée par une victoire rapide face à la jeune Israélienne Bar Or (18 ans), qu’elle a battue sur une clé de bras. La Liégeoise était, ensuite, opposée à la Britannique Yeats-Brown (27 ans/n°24), qu’elle avait déjà rencontrée à deux reprises, mais en… 2016, avec deux défaites pour Gaby.

Le combat fut très ouvert, les deux judokas se montrant entreprenantes. Et ce fut notre compatriote qui marqua la première après un peu plus d’une minute trente. Mais elle dut se méfier jusqu’au bout face à cette Britannique qui tenta par tous les moyens de la déstabiliser. Malgré une pénalité conte elle, Gaby résista jusqu'au bout. En route pour les quarts de finale, dont on connaît la malheureuse issue…