Battu par le vice-champion du monde, Sami Chouchi n’a pas démérité…

L’accolade entre Sami Chouchi et Christian Parlati à l’issue de leur face-à-face ce samedi, à Tel Aviv, fut franche et sincère. Les deux judokas se connaissent bien. Ils s’étaient déjà rencontrés à quatre reprises par le passé, en -81 kg, avec un bilan de trois victoires pour une défaite en faveur de l’Italien. Et celui-ci a confirmé en battant le Bruxellois au stade des huitièmes de finale, en -90 kg, de ce Grand Chelem israélien. Sami n’a pas à rougir de ce revers parce qu’il s’est battu avec ses armes, lui qui est monté de catégorie fin janvier alors que son adversaire y est depuis un an déjà. Et avec succès…