Toma s’est malencontreusement blessé à la cheville lors d'une de ses dernières séances d'entraînement du stage au Brésil.

"Quelqu’un est tombé sur sa jambe et un ligament de sa cheville droite est distendu”, explique Damiano Martinuzzi. “Ce n’est pas trop grave, mais on veut éviter une déchirure. Entre le Grand Chelem d'Antalya et le Mondial à Doha, le choix ne se pose pas ! On veut également privilégier le stage au Japon, du 6 au 20 avril."

Toujours bien classé (14e) au ranking olympique, Toma Nikiforov n’est pas obligé de participer à toutes les compétitions et peut se préparer pour les "véritables" objectifs de cette année préolympique, à savoir : le Mondial, le Masters et l’Euro.

Gabriella Willems opérée et frustrée

Il en va autrement de Gabriella Willems. La Liégeoise, encore médaillée de bronze fin février, à Tel Aviv, a été opérée de l’épaule droite et sera écartée des tatamis jusqu’à l’été !

"Je souffrais de petites luxations depuis décembre. Ce n’était pas spécialement douloureux et, avec beaucoup de renforcements, j’ai pu continuer à m’entraîner et à combattre. Mais, après Tel Aviv, j’ai passé une IRM, puis un scanner, et on a constaté que c’était plus grave. J’ai donc été opérée."

Gaby manquera donc Antalya, mais aussi le Mondial. Elle espère être rétablie pour le Masters, début août. Comme Toma Nikiforov, elle est bien classée (8e) au ranking olympique et ne doit pas trop s’inquiéter pour sa place aux Jeux de Paris…

Les neuf Belges engagés à Antalya

Hommes : Jorre Verstraeten (-60 kg), Malik Umayev (-73 kg), Matthias Casse (-81 kg), Sami Chouchi (-90 kg), Karel Foubert (-90 kg).

Femmes : Loïs Petit (-48 kg), Charline Van Snick (-52 kg), Amber Ryheul (-52 kg), Mina Libeer (-57 kg).