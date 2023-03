Cédric Taymans déplore les absences belges avant Antalya  : “Il y a beaucoup de casse physique pour le moment”

Parmi nos "poids-plume", Charline Van Snick est engagée en -52 kg avec Amber Ryheul alors que Loïs Petit revient au plus haut niveau en -48 kg et que Mina Libeer poursuit son parcours en -57 kg. Il y aura aussi deux Belges en -90 kg : Sami Chouchi et Karel Foubert.

En revanche, plusieurs Belges ont dû renoncer à cette échéance en raison de blessures, plus ou moins graves. On pense bien sûr à Toma Nikiforov (-100 kg) qui soigne une cheville douloureuse depuis la fin du stage au Brésil. Rien de grave, mais la prudence est de rigueur concernant le Bruxellois qui a, récemment, donné un entraînement au Crossing Schaerbeek, son club de coeur. Touché au genou début février, Malik Umayev (-73 kg) n’est pas encore prêt.

"Malik en est à sa huitième semaine de revalidation après s’être blessé au genou, fin janvier, lors d’une chute anodine à l’entraînement national. Il s’est, en outre, occasionné une contracture au mollet. Avec le staff médical, nous avons préféré ne pas l’aligner à cette compétition, mais il nous rejoindra pour le stage, lundi !” explique Cédric Taymans.

Blessée au coude, Loïs Petit a, elle, reçu le feu vert.

"Je combattrai avec un bon tape !” lance la Tournaisienne, dont le poids tourne désormais au tour des 48 kg. Une excellente nouvelle…

En revanche, Gabriella Willems (-70 kg) manque à l’appel. La Liégeoise a été opérée de l’épaule, à Anvers, par le même chirurgien que Toma Nikiforov en son temps.

"Gaby souffrait de luxations partielles de plus en plus fréquentes. Une opération était donc nécessaire et elle est en revalidation…” confirme de DT francophone qui déplore également l’absence de Sophie Berger (-78 kg). “Sophie, elle, joue vraiment de malchance puisqu’elle a été opérée pour la troisième fois d’une déchirure des ligaments du genou. Et, pour couronner le tout, avant l’intervention, elle a souffert d’une appendicite, puis d’une infection qui l’a obligée à prendre des antibiotiques ! Elle devra prendre son mal en patience… Mais oui, il y a beaucoup de casse physique pour le moment !”