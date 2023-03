Charline Van Snick battue, mais pas abattue : "J’ai imposé mon judo"

Cette parenthèse close, la première journée de ce rendez-vous turc était l’occasion de revoir à l’oeuvre Charline Van Snick après Paris et Tel Aviv, mais surtout en vue du Mondial mi-mai, à Doha. Engagée en -52 kg, la Liégeoise a démarré sur les chapeaux de roues avec deux victoires expéditives, la première face à la Turque Kocyigit, qu’elle a immobilisée en 51 secondes, la deuxième contre la Hongroise Gyertyas, qu’elle a projetée par-dessus elle avant d’enchaîner avec une clé de bras en 26 secondes !

À lire aussi

"Je suis assez contente de ces deux combats parce que j’ai été incisive et que j’ai imposé mon judo, surtout face à la Hongroise qui est quand même championne d’Europe -23 ans. Malheureusement, la suite ne fut pas du tout à la hauteur de mes attentes."

Opposée à la Portugaise Siderot en huitièmes de finale, Charline menait largement aux points quand elle s’est laissée surprendre par son adversaire qui est parvenue à la renverser sur le flanc après 12 secondes en prolongation.

"Je n’ai pas effectué le bon choix, au bon moment. Sans doute par manque de lucidité. Et la Portugaise en a profité. Sur le coup, j’étais dubitative parce que j’avais l’impression d’être retombée sur le ventre. C’était sur le flanc et, aujourd’hui, ça vaut un waza-ari. Dommage… Je sors de ce Grand Chelem avec un mélange de sentiments. D’un côté, je sens que j’ai progressé sur de nombreux points et à grands pas. De l’autre, je ne parviens pas à encore maintenir mon niveau quand le combat se prolonge. Ceci dit, là aussi, je sens que je suis mieux. Il y a deux mois, je trouvais que mon corps me lâchait trop tôt. C’est moins le cas. Je parviens à repousser le moment où je rentre dans le dur… Je sais donc quels sont mes axes de progression en vue du Mondial."

Contrairement aux autres judokas francophones, Charline ne participera pas au stage prévu la semaine prochaine en Turquie.

"Je préfère rentrer, me reposer quelques jours et repartir sur un bloc d’entraînements de cinq semaines. Je rejoindrai les autres lors du stage à Papendal pour finaliser ma préparation."

Toujours en -52 kg, Amber Ryheul est également tombée en huitièmes de finale, battue par la Polonaise Kaleta, après avoir quand même écarté la Vénézuélienne Diaz sur immobilisation.