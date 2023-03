Jorre Verstraeten s’est bien rassuré avec la médaille de bronze

Alors que les deux judokas se dirigeaient vers la prolongation, notre compatriote est parvenu à retourner son adversaire sur le dos à trois secondes de la fin du temps réglementaire.

Une victoire rassurante que Jorre a fêtée en dessinant un coeur de ses deux mains avant de tomber dans les bras de Cédric Taymans, le DT francophone, qui débriefait déjà le combat de son judoka en regagnant la salle d’échauffement avant la cérémonie protocolaire.

Exempté de premier tour, Jorre Verstraeten avait commencé sa journée par une victoire face au Turc Ergun et enchaîné avec un succès contre l’Ouzbek Boturov par deux fois sur immobilisation.

Opposé, en quarts de finale, à l’Ukrainien Khalmatov, Jorre s’inclina et fut renvoyé en repêchages alors que son adversaire rejoignait la finale. Mais le Louvaniste se ressaisit, écartant l’Azéri Talibov pour avoir le droit de disputer ce fameux combat pour le bronze.

Jorre Verstraeten comptait jusqu’ici déjà deux victoires en Grand Chelem, à… Antalya, en 2021 et à Budapest, en 2022.

Frayeur pour Mina Libeer

En -48 kg, Loïs Petit s’est inclinée face à la Chinoise Guo qui l’avait déjà battue l’an dernier, à Budapest. Le combat fut très tactique et se traîna jusqu’à la prolongation avec un marquoir affichant deux pénalités à une en faveur de la Tournaisienne. Mais celle-ci fut sanctionnée pour passivité. Ensuite, la Chinoise trouva les ressources pour prendre le dessus et, après plus de huit minutes d’un face-à-face indécis, Loïs se vit infliger une troisième pénalité.

En -57 kg, Mina Libeer s’est, elle, occasionné une frayeur face à la jeune Ouzbèke Aminova. À mi-combat, celle-ci emmena la Gantoise au sol et lui infligea un étranglement dont Mina eut du mal à se remettre. Couchée, elle fut victime de spasmes qui nécessitèrent l’intervention d’un secouriste. Plus de peur que de mal, heureusement, puisqu’elle finit par se relever pour saluer celle qui venait de la sortir de ce Grand Chelem au deuxième tour.