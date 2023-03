Judo : Charline Van Snick a subi une cruelle défaite à Antalya !

Jusque-là, Charline avait tout mis en œuvre pour s’imposer, notamment au sol, l’un de ses points forts. Mais, à chaque fois, Siderot s’en est sortie. Au terme des quatre minutes réglementaires, Charline Van Snick poursuivit sur sa lancée, mais un instant d’inattention lui fut, hélas, fatal.

"Oh non !" s’écria-t-elle, incrédule, en s’adressant à son coach, Cédric Taymans, qui ne put malheureusement que constater les dégâts : une défaite trop précoce que pour être repêchée…

Auparavant, Charline Van Snick s’était montrée particulièrement expéditive face à la Turque Kocyigit, qu’elle a immobilisée en 0’51, et la Hongroise Gyertyas, qu’elle a projetée par-dessus elle, sur un magnifique mouvement, avant d’enchaîner avec une clé de bras absolument imparable en 0’26 !

En -48 kg, Loïs Petit s’est malheureusement inclinée face à la Chinoise Guo, qu’elle avait déjà rencontrée l’an dernier, à Budapest, avec une défaite à la clé. Le combat fut, cette fois, très tactique et se traîna jusqu’à la prolongation avec un marquoir affichant deux pénalités à une en faveur de la Tournaisienne.

Mais celle-ci fut rapidement sanctionnée pour passivité alors que son adversaire n’attaquait pas beaucoup plus qu’elle. Puis, la Chinoise trouva les ressources pour prendre le dessus et, après plus de huit minutes d’un face-à-face indécis, Loïs se vit infliger une troisième pénalité fatale, encore pour passivité.

Dur réveil pour la Belge, l’une des premières à monter sur le tatami d’une compétition ayant commencé à 7h30 !

Petite frayeur pour Mina Libeer !

En -57 kg, Mina Libeer a succombé dès son entrée en lice, au deuxième tour, face à la jeune Ouzbèke Aminova.

À mi-combat, celle-ci emmena la Gantoise au sol et lui infligea un étranglement dont elle eut du mal à se remettre. Couchée au sol, sous les yeux de l'arbitre, Mina fut victime de spasmes qui nécessitèrent l’intervention d’un secouriste.

Plus de peur que de mal, heureusement, puisque notre compatriote se releva pour saluer celle qui venait de l'éliminer…