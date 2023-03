Matthias Casse avant Antalya : “Mon élimination précoce à Paris fut une bonne leçon”

Tous auront en tête le Mondial mi-mai, à Doha, mais aussi les Jeux l’an prochain, à Paris, une échéance pour laquelle la course à la qualification s’annonce rude. L’objectif est le top 17 olympique fin mai 2024, un représentant par pays et sans compter la France, dont un judoka par catégorie est qualifié d’office. Actuel n°3 en -81 kg, Casse n’a pas trop à se tracasser pour son ticket, mais n’en est pas moins concerné. On l’a vu à Paris : en judo, tout est possible !

”Paris fut une bonne leçon car je n’avais plus l’habitude d’être éliminé aussi tôt dans une compétition. La dernière fois remontait à juillet 2022, à Budapest, où j’étais malade. J’ai donc éprouvé un sentiment bizarre de devoir suivre les combats et, surtout, ceux du bloc final depuis les tribunes. Mais cette expérience m’a rappelé que je ne peux sous-estimer personne et que je dois être concentré tout au long de la journée.”

En l’absence de son grand rival, le Géorgien Grigalashvili, Matthias a hérité du statut de tête de série n°1 de ce Grand Chelem d’Antalya. Pas de quoi émouvoir l’Anversois qui a le regard fixé sur le Mondial.

”Après Paris, j’ai commencé ma préparation pour Doha avec un stage en France et un autre, plus récent, au Brésil. Les dernières semaines ont été assez éprouvantes sur le plan physique et je risque peut-être de le ressentir. Je veux donc surtout me servir de cette compétition pour retrouver mes sensations, à commencer par le poids. C’est important de redescendre au moins une fois sous les 81 kg avant le Mondial.”

Après la Turquie, Matthias s’envolera pour un stage de deux semaines au Japon, au cours duquel les Belges seront les seuls Européens.

”J’ai vraiment hâte d’y être et je suis persuadé que j’en reviendrai en pleine forme ! Nous terminerons par un court stage dans notre antre de Wilrijk, juste avant de partir pour le Qatar.”

Médaillé mondial ces trois dernières années avec, dans l’ordre, l’argent, l’or et encore l’argent, l’Anversois veut absolument récupérer son titre, que lui a ravi Grigalashvili en octobre 2022, à Tachkent.

”Le Géorgien est bien entendu très fort, mais il n’est pas le seul.”

Après sa mésaventure parisienne, Casse sait qu’il devra se méfier de tous ses adversaires, parmi lesquels l’Azéri Mollaei qui, lui, sera bel et bien présent à Antalya.