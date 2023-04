Matthias Casse après sa médaille d'or à Antalya : "Maintenant, je veux récupérer le titre mondial !"

"Ce fut une longue et dure journée. Et je suis vraiment heureux qu’elle se termine comme ça !" commente Matthias qui remporte sa quatrième victoire en Grand Chelem après Paris 2020, Abou Dhabi 2021 et Tel Aviv 2022. Autrement dit, une chaque année !

Le podium en -81 kg à Antalya avec Mollaei, Casse, Gauthier et Djalo.

Revoyant les images de la fin de sa finale, l’Anversois explique : "Quand on s’est retrouvé au sol, j’ai d’abord tenté une clé de bras. Mais, voyant qu’il résistait, j'ai changé de plan et je me suis lancé dans une immobilisation. Et ça m'a bien réussi…"

Si le combat fut intense, au point que Mollaei dut recourir au service médical pour soigner une blessure au visage, le respect entre les deux judokas fut évident au moment où ils se saluèrent. Une accolade qui n’est pas passée inaperçue.

"Saeid Mollaei est un grand champion. On sait, l’un et l’autre, combien on doit travailler pour arriver à un tel niveau. C’est également le cas avec Grigalashvili et Muki, pour ne citer qu’eux. Donc, oui, sur le tatami, on se bat. En dehors, on se respecte."

"On se revoit bientôt !"

Mais que se sont dit les deux judokas au moment de se quitter ?

"Tout simplement : on se revoit bientôt ! Le Mondial aura lieu mi-mai, à Doha, et on s’y retrouvera. Vous savez, Saied Mollaei est un excellent judoka. Il avait remporté nos deux dernières confrontations. J’ai appris de ces défaites et j’avais un plan tactique pour le battre à mon tour. Maintenant, place à un peu de récupération avant la préparation pour Doha. Je suis parti en stage au Brésil. Je repartirai prochainement au Japon, où je mettrai encore tout en oeuvre pour être à mon meilleur niveau au Qatar. Je veux récupérer le titre mondial !"