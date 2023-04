Matthias Casse en finale à Antalya !

Excellente nouvelle : Matthias Casse s’est qualifié pour la finale des -81 kg au Grand Chelem d’Antalya. Opposé au Français Djalo en demi, l’Anversois s’est imposé lors de ce combat qui fut le plus disputé, mais pas le plus indécis, de sa journée. Face à cet adversaire qu’il avait déjà rencontré et battu en 2020, à Paris, Matthias s’est montré patient et a fini par l’emporter en le poussant au sol alors que se profilait la prolongation. Crédité d’un ippon, corrigé en waza-ari, notre compatriote dut se méfier jusqu’au bout du Français.