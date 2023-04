Matthias Casse a pris sa revanche sur l’Azéri Saeid Mollaei : “On se bat, mais on se respecte…”

Apothéose de la deuxième journée, samedi, la finale des -81 kg entre Matthias Casse et Saeid Mollaei a tenu toutes ses promesses. Au bout de huit minutes d’un face-à-face d’une folle intensité, l’Anversois est venu à bout de l’Azéri grâce à une immobilisation, s’offrant une médaille d’or amplement méritée.

”Quand on s’est retrouvé au sol, j’ai tenté une clé de bras. Mais, voyant qu’il résistait, j’ai changé de plan et je me suis lancé dans une immobilisation. Et ça m’a bien réussi. Ce fut une longue et dure journée. Et je suis vraiment heureux qu’elle se termine comme ça !” explique Matthias qui a ainsi remporté sa quatrième victoire en Grand Chelem après Paris 2020, Abou Dhabi 2021 et Tel Aviv 2022.

Exempté du premier tour, l’actuel n°2 mondial a commencé sa journée face au Portugais Egutidze, qu’il avait déjà rencontré à six reprises, mais plus depuis 2020. L’Anversois se méfiait un peu de cet adversaire, médaillé de bronze au Mondial 2021, mais il ne dut pas sortir le grand jeu, l’emportant sur trois pénalités. La suite se révéla beaucoup plus spectaculaire avec le jeune Ouzbek Murtozoev (20 ans). N’ayant rien à perdre, celui-ci réussit un superbe mouvement qui lui permit de mener au score. Ébranlé, Matthias Casse retrouva très vite ses esprits pour immobiliser son rival.

”Si j’ai dû me battre pour remporter chaque combat, le deuxième face à Murtozoev ne fut vraiment pas facile. Il m’a surpris en plaçant son attaque et j’ai dû me ressaisir pour m’imposer. Mais je retiendrai que j’ai commis très peu d’erreurs. J’étais calme et concentré car je savais que je serais encore un peu fatigué après le stage au Brésil.”

En quarts de finale, Matthias était opposé à l’Espagnol Mendiola qu’il renversa et l’immobilisa. La porte des demi-finales s’ouvrait ainsi à lui. Et, à ce stade de la compétition, l’attendait le Français Djalo pour son combat le plus intense avant la finale, face à Mollaei. Si son face-à-face avec l’Azéri fut acharné au point que celui-ci dut recourir au service médical pour soigner une blessure au visage, le respect entre les deux judokas était évident au moment où ils se saluèrent.

”Saeid Mollaei est un grand champion. On sait, l’un et l’autre, combien on doit travailler pour arriver à un tel niveau. C’est également le cas avec le Géorgien Grigalashvili et l’Israélien Muki. Sur le tatami, on se bat, mais on se respecte.”

Matthias révèle également ce que les deux hommes se sont dit sur le tatami : “Tout simplement, on se revoit bientôt ! Le Mondial aura lieu mi-mai, à Doha, et on s’y retrouvera. Saied Mollaei est un excellent judoka. Il avait remporté nos deux dernières confrontations. J’ai appris de ces défaites et j’avais un plan pour le battre à mon tour. Maintenant, place à un peu de récupération avant de reprendre la préparation pour le Mondial. Je partirai prochainement au Japon, où je mettrai tout en œuvre pour être à mon meilleur niveau au Qatar. Je veux récupérer le titre mondial !”

”La meilleure version” de Jorre Verstraeten

Dès vendredi, Jorre Verstraeten avait offert à la Belgique sa première médaille, le bronze en -60 kg. Après Tel Aviv, mi-février, le Louvaniste est monté sur son deuxième podium d’affilée en battant l’Ouzbek Baratov. Alors qu’on se dirigeait vers la prolongation, Jorre a retourné son adversaire sur le dos à trois secondes de la fin.

Lui aussi exempté de premier tour, l’actuel n°6 mondial avait commencé sa journée par une victoire face au Turc Ergun et enchaîné avec un succès contre l’Ouzbek Boturov par deux fois grâce à une immobilisation. Opposé en quarts de finale à l’Ukrainien Khalmatov, Jorre s’inclina et fut renvoyé en repêchages. Mais le Louvaniste se ressaisit, écartant l’Azéri Talibov pour avoir le droit de disputer ce fameux combat pour le bronze, qu’il a donc conquis.

”Ce fut une solide journée, au terme de laquelle je suis très heureux d’avoir décroché cette médaille, la deuxième d’affilée. C’est chouette d’afficher cette régularité. La différence, actuellement, est que je suis patient, que je cherche pas à précipiter ou à forcer la situation. Ici, j’ai saisi l’opportunité. J’ai le sentiment que je suis plus libéré dans mon judo depuis quelque temps. Je cherche plus à utiliser mes deux mains, que l’adversaire soit gaucher ou droitier, et je suis désormais capable de plus varier mes attaques. Maintenant, j’ai hâte d’être au Mondial, que je préparerai avec un dernier stage aux Pays-Bas. J’espère que je pourrai y afficher la meilleure version de moi.”