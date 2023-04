Encore optimiste mardi, lors de sa séance de cardio et de muscu à Louvain-la-Neuve, la Tournaisienne, qui fêtera ses 24 ans le… 6 mai, n’a finalement pas reçu le feu vert du staff médical. En cause, une vilaine entorse que Loïs s’est malencontreusement occasionnée le premier jour du stage à Antalya, le 3 avril.

"Sur un mouvement, mon adversaire a voulu esquiver mon attaque et est retombée sur ma cheville. Pas de chance ! C’était le premier jour du stage, lors du premier entraînement. Le médecin a diagnostiqué une entorse. J’ai continué le stage, mais sans pouvoir pratiquer du judo. Je n’ai d’ailleurs plus combattu depuis lors. Je me suis contentée de cardio et de muscu, suivant les plans de Frédéric Georgery. Je pensais sincèrement pouvoir m’aligner à Doha parce que le judo, ça ne se perd pas. Et je me sentais bien physiquement. Mais le staff médical estime que je prendrais un risque d’aggraver la blessure et, surtout, d’en garder des séquelles, en combattant…"

Médaillée de bronze en février, à Sofia, Loïs Petit ne participera donc pas à son deuxième Mondial après 2021, à Budapest, où elle avait été battue d’emblée par la Française Mélanie Clément, tout comme Anne-Sophie Jura, dont ce fut la dernière compétition internationale.

Une délégation belge de neuf judokas

Si aucun contre-temps ne survient d’ici l’envol pour le Qatar, mercredi, la délégation belge pour ce Mondial 2023 sera composée de neuf judokas, à savoir : Jorre Verstraeten (-60 kg), Malik Umayev (-73 kg), Matthias Casse (-81 kg), Sami Chouchi et Karel Foubert (-90 kg) ainsi que Toma Nikiforov (-100 kg, côté masculin ; Ellen Salens (-48 kg), Charline Van Snick et Amber Ryheul (-52 kg), côté féminin.