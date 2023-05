Damiano Martinuzzi : "On est parti en stage au Brésil et au Japon pour ne pas être épié par nos adversaires…"

À 42 ans, le Hennuyer entraîne le champion du monde et le double champion d’Europe (entre autres…) depuis que Mark Van der Ham a quitté Judo Vlaanderen, il y a un an, pour devenir directeur de la performance en… Azerbaïdjan ! Après une période de réflexion, Koen Sleeckx, responsable du haut niveau côté néerlandophone, a engagé l’Allemand Udo Quellmalz, 56 ans, ancien champion olympique (1996, Atlanta) et du monde (1991, 1995) en - 65 kg, pour superviser le tout.

Et le moins que l’on puisse écrire est que la formule fonctionne bien. À quelques jours du Mondial, Matthias, Toma mais aussi Ellen Salens (- 48 kg) et Amber Ryheul (- 52 kg) se sont retrouvés dans leur antre de Wilrijk pour les derniers préparatifs. Et ce fut chaud-show pendant trois jours…

Damiano, comment se présente ce Mondial pour les judokas belges et, en particulier, pour Matthias Casse et Toma Nikiforov ?

"Jusqu’à présent, tout va bien ! On a réalisé une longue préparation avec deux stages, l’un au Brésil, l’autre au Japon. Et puis, le petit dernier ici, en Belgique. Au cours de cette période, on avait inclus le Grand Chelem à Antalya qui n’était pas vraiment un objectif mais qui permettait une descente de poids. Finalement, Toma ne s’y est pas aligné en raison d’une légère blessure à la cheville et pour ne prendre aucun risque. Mais, maintenant, tout va bien !"

Pourquoi avez-vous opté pour ces stages au Brésil et au Japon. Et pas la Turquie, par exemple, alors que vous étiez sur place ?

"On voulait sortir un peu de la conformité. Aujourd’hui, il y a beaucoup de stages en Europe ouverts à tout le monde et donc toujours avec les mêmes personnes. Il y a un peu trop d’analyse. On voulait donc changer d’environnement et aussi de style de judo. Quand on est en stage, il est fréquent qu’on s’observe les uns les autres. Il arrive qu’on essaie de nouvelles techniques. Alors, mieux vaut que ce ne soit pas sous les yeux d’un adversaire potentiel en compétition. Matthias et Toma figurent parmi les meilleurs de leur catégorie. Ils sont épiés. Tant au Brésil qu’au Japon, il n’y avait pas d’Européens, à part les Ouzbeks."

Quel autre objectif qu’un podium à Doha ?

"Bien sûr ! C’est le premier grand rendez-vous de la saison. Un Mondial, c’est très important dans une carrière. Maintenant, la finalité à moyen terme, ce sont également les Jeux en 2024. Si on demande à un judoka s’il préfère être champion du monde à Doha ou champion olympique à Paris, il répondra toujours champion olympique. Certains diront peut-être les deux. Pourquoi pas ? Et je soupçonne que ce serait la réponse de Matthias et Tomas…"

La différence entre les deux est que Matthias sort de trois podiums et que celui de Toma date déjà de 2015 ! Ce n’est pas normal ?

"Non ! Je pense que Toma va remettre les points sur les « i ». Il a démontré qu’on devait toujours compter avec lui. OK, il a terminé au pied du podium lors de ces trois derniers rendez-vous. Ces cinquièmes places lui ont laissé des frustrations mais elles le motivent."

Par rapport à Matthias, tout le monde sait que son principal rival est le Géorgien Grigalashvili…

"Tout d’abord, il n’y aura pas que Grigalashvili… Mais bon, c’est vrai qu’ils ont montré qu’ils étaient toujours présents dans les grands rendez-vous. En 2021, Matthias a battu le Géorgien en finale du Mondial et pour le bronze olympique. En 2022, ce fut l’inverse à l’Euro et au Mondial. Mais la catégorie des - 81 kg est très relevée. Un exemple ? Le Japonais Nagase, champion olympique, ne sera pas tête de série. Matthias ou Grigalashvili peut tomber sur lui au premier tour !"

Quel a été l’impact sur Matthias de sa victoire à Antalya ?

"Matthias sait relativiser. Une victoire comme une défaite. Il a conscience que ce n’était pas un réel objectif. Sans vouloir être prétentieux, il est capable de prendre une compétition comme un entraînement, comme une préparation. Même après sa victoire en finale, il savait qu’il n’était pas en super forme. Antalya, il ne l’avait pas préparé. Juste le poids."

Revenons à Grigalashvili. Quelles sont les qualités du Géorgien ?

"Écoutez, il a tout. Comme Matthias. Ces derniers mois, il s’est beaucoup amélioré sur le plan tactique; ce qui est normal parce qu’il est jeune. 23 ans. En fait, il suit la même évolution que Matthias qui, lui, a 26 ans. Maintenant, ils sont complets tous les deux. Ils se respectent."