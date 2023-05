Matthias Casse : "Je suis prêt à récupérer mon titre mondial !"

En principe, Casse et Grigalashvili ne pourront se rencontrer qu’en finale, mercredi, à condition d’éviter tous les pièges de leur parcours respectif jusque-là. À ce jour, le Belge et le Géorgien ont combattu l’un contre l’autre à cinq reprises avec un bilan de trois victoires à deux en faveur de Grigalashvili, 23 ans, sacré l’an dernier à l’Euro et au Mondial en battant Casse qui, lui, l’avait battu deux fois il y a deux ans, notamment pour décrocher le bronze olympique. Pour être complet, la première confrontation date de 2020, à Prague, théâtre de l’Euro, avec une demi-finale remportée par le Géorgien.

Matthias, comment vous êtes-vous préparé pour ce Mondial ?

"Depuis le début de l’année, j’ai participé à deux compétitions, Paris et Antalya, et à de nombreux stages à l’étranger. Les deux derniers, en avril, furent très intenses. Au Japon, j’ai pu m’entraîner avec beaucoup de partenaires de qualité. Il y a un énorme respect pour les champions venus de l’étranger. Ainsi, lorsqu’ils vous voient, ils se précipitent d’un bout à l’autre de la salle pour demander à combattre contre vous. Il est vrai que, vu le niveau du judo japonais, la plupart de ces judokas n’ont pas l’opportunité de sortir du pays. J’en ai donc profité parce que ça me manque parfois en Belgique… Nagase, le champion olympique, y était également. Mais je ne l’ai pris qu’une fois parce que je ne voulais pas lui donner trop d’informations sur ma forme et mon judo. Lui non plus d’ailleurs ! Mais, lors de notre confrontation, je me sentais plus fort qu’aux Jeux et c’est le plus important à mes yeux."

Vous avez participé aux trois dernières finales mondiales, avec une fois l’or et deux fois l’argent. Vous êtes donc très attendu à Doha…

"En effet ! Je ne pense pas que ce soit déjà arrivé, en tout cas en - 81 kg. Quoi qu’il en soit, j’espère bien sûr continuer la série. Logiquement, après l’argent, l’or et l’argent, ce devrait être l’or… Mais attention : il y a beaucoup d’autres prétendants à la finale. L’Azéri Mollaei, le Néerlandais De Wit, par exemple, sont en forme. Et puis, nul n’est à l’abri d’un faux pas comme ce fut le cas pour moi à Paris, où j’ai été battu par le Portugais Fernando lors de mon deuxième combat. Je devrai donc être bien concentré dès le début de la journée."

Pouvez-vous vous comparer à Grigalashvili ?

"Je pense qu’il est très fort en début de combat mais que je le suis plus longtemps. Tactiquement, j’ai encore l’ascendant, même s’il a bien progressé ces derniers mois. Sur le plan du judo, il est imprévisible parce qu’il est capable d’attaquer dans toutes les directions. Je ne peux pas dire comment il le vit mentalement. Je le sais pour moi. Finalement, nous sommes deux judokas très complets. Entre nous, la victoire se joue donc souvent sur des détails."

Quels sont vos rapports avec le Géorgien ?

"Pour moi, c’est un judoka comme un autre. Un adversaire comme un autre. Quand on se croise, on se salue. Sans plus. On se respecte bien sûr ! C’est un judoka extraordinaire. Pour le reste, j’ai vu sur Instagram qu’il était devenu père et je lui ai envoyé un message de félicitations."

Pouvez-vous encore progresser dans votre judo ?

"Bien sûr ! Je peux évidemment devenir encore meilleur. Vous savez, en judo, ce n’est jamais terminé. Il y a tant d’aspects qu’on peut améliorer. La première étape est de trouver une technique qu’on veut ajouter. On la travaille alors à l’entraînement, on l’essaie en stage, lors des randoris, et ce n’est que quand on est sûr de la tenir qu’on l’applique en compétition. Ce processus prend du temps, peut-être un an. Et encore; moi, j’ai un judo assez ouvert. Mais il n’est pas facile à développer face à des adversaires qui pratiquent un judo fermé."

Décrocher l’or à Antalya vous a-t-il rassuré après votre revers à Paris ?

"C’est toujours bon pour le moral de monter sur le podium, en particulier de gagner un Grand Chelem comme Antalya. J’y ai battu deux gars très forts, le Français Djalo et l’Azéri Mollaei. Mais, au-delà, le plus important était les sensations, la confiance, sur le tatami. Descendre de poids, aussi, au moins une fois avant ce Mondial. Ce rendez-vous était une partie de la préparation."

Que peut-on, dès lors, vous souhaiter à Doha ?

"Récupérer mon titre !"