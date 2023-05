Neuf Belges, Teddy Riner, mais pas d’Ukrainiens au Mondial de Doha !

Emmenée par Matthias Casse, médaillé lors des trois dernières éditions (argent, or, argent) en -81 kg, notre délégation souffrira de quelques absences pour cause de blessures. La dernière en date est celle de Loïs Petit (cheville) qui est venue s’ajouter à la liste où on relève Gabriella Willems (épaule), Sophie Berger et Mina Libeer (genou), toutes trois opérées et en revalidation.

Qu’à cela ne tienne, la Belgique présentera de beaux atouts avec, outre Matthias Casse, Toma Nikiforov, Jorre Verstraeten, Malik Umayev, Sami Chouchi et Charline Van Snick. Partenaire habituel d’entraînement de Matthias et Toma, Karel Foubert a également décroché sa sélection, tout comme Ellen Salens et Amber Ryheul, celle-ci ayant été longtemps, hélas, éloignée des tatamis.

Teddy Riner six ans plus tard

Sur le plan international, le Qatar verra le retour d’un certain Teddy Riner. Le double champion olympique et décuple champion du monde n’a plus participé au Mondial depuis 2017, année où il avait décroché le titre en +100 kg, à Budapest, et en Open, à Marrakech, en battant… Toma Nikiforov ! À 34 ans, le Français sortira donc de sa préparation olympique pour se tester.

À propos de ce Mondial, il est impossible de passer sous silence la décision importante prise par la Fédération internationale de réintégrer certains judokas russes et biélorusses qui pourront combattre sous bannière neutre alors que la délégation ukrainienne, emmenée par Daria Bilodid, s’est retirée de la compétition, ce qui n’est pas sans poser un sérieux problème d’équité.

Le programme

Dimanche 07

-60 kg > Jorre Verstraeten / -48 kg > Ellen Salens

Lundi 08

-66 kg > - / -52 kg > Charline Van Snick, Amber Ryheul

Mardi 09

-73 kg > Malik Umayev / -57 kg > -

Mercredi 10

-81 kg > Matthias Casse / -63 kg > -

Jeudi 11

-90 kg > Sami Chouchi, Karel Foubert / -70 kg > -

Vendredi 12

-100 kg > Toma Nikiforov / -78 kg > -

Samedi 13

+100 kg > - / +78 kg > -

À la télévision

Il est possible de suivre ce Mondial en direct sur les chaînes Eurosport et L’Équipe ainsi que sur le site de la Fédération internationale www.ijf.org (à condition de s’inscrire).