Charline Van Snick : “Mon retour est un combat contre moi-même”

Habitant la capitale française depuis quelques années déjà, elle y terminerait une belle carrière, marquée par une médaille olympique (bronze en 2012, à Londres) et six podiums européens (deux fois l’or, l’argent et le bronze), le tout en -48 kg. Montée en -52 kg fin 2016, après les Jeux de Rio, la Liégeoise aimerait y connaître le même succès.

Depuis le Masters, à Jérusalem, où elle n’était pas encore prête, elle a participé à trois compétitions (Paris, Tel Aviv et Antalya), accumulant neuf combats qui l’ont vue progresser, sans parvenir toutefois à atteindre le bloc final, où se disputent les médailles. Qu’à cela ne tienne, Charline Van Snick sait d’où elle vient et que le processus est long pour retrouver toutes ses sensations sur le tatami. Entretien…

Charline, comment se présente ce Mondial ?

”Écoutez, bien… À part que j’ai pris un mauvais coup sur la tête à l’entraînement, en début de semaine, qui m’a contrainte au repos complet pendant deux jours. Heureusement, l’essentiel de la préparation était derrière moi. Les derniers jours sont souvent consacrés à la descente de poids, ce qui s’est bien passé lors des trois Grands Chelems auxquels j’ai participé.”

Êtes-vous satisfaite de vos prestations en ce début d’année ?

”J’ai disputé quatre combats à Paris, deux à Tel Aviv et trois à Antalya. J’y ai vu une progression, ce qui est encourageant. Surtout, je n’ai jamais été surclassée, même face à des adversaires bien classées au ranking mondial comme la Hongroise Pupp, à Paris, ou l’Italienne Giuffrida, à Tel Aviv. Il ne faut pas oublier que je reviens de très loin après mes problèmes de santé qui ont suivi les Jeux de Tokyo. Je me sens de mieux en mieux sur le tatami, que ce soit à l’entraînement ou en compétition. J’arrive à tenir plus longtemps. Vous savez, mon retour est un combat contre moi-même. Il y a des jours où c’est encore dur. Mais, quand je vois où j’en étais il y a six mois, je suis très satisfaite de mon évolution, même si j’espère toujours mieux.”

guillement Chaque compétition me demande un énorme effort. J'ai besoin de récupérer plus qu'avant.

Après le Grand Chelem d’Antalya, vous n’avez pas participé au stage. Pourquoi ?

”Tout simplement parce que j’avais besoin de récupérer, plus qu’avant. Chaque compétition me demande un énorme effort. Je me donne à fond. Après Antalya, je suis donc directement rentrée à Paris, où j’ai pris quelques jours de repos relatif avec des séances d’entraînement technique. Je n’avais pas besoin de randoris (simulation de combats) à ce moment-là. Ensuite, j’ai repris mon programme normal.”

Vous étiez en stage à Papendal, aux Pays-Bas. Comment était-ce ?

”Intéressant ! Il y avait les Néerlandaises, bien sûr, mais aussi quelques Suissesses et Italiennes. Je me suis aussi beaucoup entraînée avec Manon Lecharlier, qui combat en -57 kg. C’était un bon stage. Mais j’apprécie également ma propre structure, à Paris, notamment avec Nicolas Ott. Il tient un club qui s’appelle Smartfight et où il y a plusieurs sportifs de haut niveau en boxe, en lutte et même en MMA. Je trouve cette diversité très intéressante parce qu’elle ouvre des perspectives. La lutte, par exemple, m’apporte beaucoup pour mon travail au sol. Tout comme l’escalade pour le grip et la souplesse. J’aime prendre dans d’autres sports ce qui peut m’apporter en judo. Et puis, au club, nous formons un bon groupe qui s’encourage sans cesse. J’ai l’impression que tous mes partenaires d’entraînement me tirent vers le haut.”

Qu’attendez-vous vraiment de ce Mondial ?

”J’ai confiance en moi. Je sais que je peux tout bousculer, y compris les meilleures. Mais il me faudra aussi un brin de chance. Je suis actuellement 30e mondiale et le tirage au sort peut me réserver une surprise. Je prendrai donc combat par combat et je donnerai le meilleur de moi-même, sachant tout le support dont je bénéficie de la part de ma famille et de mes amis. C’est précieux de savoir qu’ils sont derrière moi, avec moi. Ce Mondial représente un super challenge, même si je suis consciente que j’ai encore de la marge.”

Un mot du Qatar. On parle moins de l’extra-sportif que lors du Mondial de football, non ?

”C’est exact ! Et je le regrette… Car toute la problématique de ce pays est la même que fin 2022. Mais le Qatar achète tout ! Pour lisser son image. Il n’en demeure pas moins que les problèmes liés à l’écologie, aux droits de la femme et autres sont toujours d’actualité. Vous savez que je suis très engagée sur le sujet. Je le serai peut-être plus encore après ma carrière sportive !”