Jorre Verstraeten : "Dommage parce que je me sentais vraiment bien"

Opposé au Géorgien Sardalashvili (19 ans/n°5), Jorre a tout donné, mais il a fini par céder, fatigué au terme d’un combat où les deux judokas ont connu leurs temps forts. Hélas pour Jorre, s’il a dominé le début de la prolongation, il n’a pas réussi à conclure. Malgré sa jeunesse, son adversaire a utilisé toutes les ficelles du métier, celles qui lui ont permis de s’imposer sans vraiment attaquer. Dommage… Le judo actuel ne récompense plus assez ceux qui prennent des initiatives, des risques, comme ce fut le cas du Belge lors de ce combat.

Jorre Verstraeten a tout donné face au Géorgien Sardalashvili. ©AFP or licensors

Il n’empêche, après ses médailles de bronze, à Tel Aviv et à Antalya, Jorre Verstraeten a prouvé qu’il n’était pas n°7 mondial par hasard.

"Quand on combat pour une médaille, on veut toujours la ramener à la maison. Ce n’est pas le cas et c’est dommage. Je me suis bien senti tout au long de la journée, même si j’ai commis quelques petites erreurs, en particulier en demi-finale, contre l’Ouzbek. Mais je veux retenir les points positifs. J’étais bien préparé, j’ai bien combattu, surtout contre le Sud-Coréen. Les Asiatiques sont très forts en -60 kg et j’en ai battu deux, avec le Taïwanais."

Exempté du premier tour, Jorre Verstraeten avait hérité, au deuxième, du Français Mkheidze, vice-champion d’Europe et médaillé de bronze olympique, encore médaillé d’or à Tel Aviv et à Antalya. Un sérieux client ! Mais Jorre ne s’est pas laissé impressionner lors d’un combat où on sentit que la victoire pouvait tomber dans un camp comme dans l’autre. Finalement, c’est le Louvaniste qui retourna littéralement son adversaire sur le dos.

Une entrée en matière réussie contre le Français Mkheidze. ©BELGA

Dans la foulée, notre compatriote se voyait opposer au jeune Taïwanais Lin qui lui occasionna une petite frayeur en marquant. Piqué au vif, Jorre a réagi en renversant son rival pour égaliser, puis pour l’emporter et accéder aux quarts de finale, où l’attendait le Sud-Coréen Lee (25 ans/n°3), vainqueur du Masters fin décembre. La victoire décrochée face à ce judoka n’en fut que plus belle.

Une petite erreur, hélas, face à l'Ouzbek Baratov. ©AFP or licensors

Mais Jorre retomba lui-même sur terre en demi-finales, face à l’Ouzbek Baratov, qu’il avait pourtant battu deux fois jusque-là, dont la dernière à Antalya pour s’emparer de la médaille de bronze. Hélas, il s’est laissé surprendre sur un mouvement de l’Ouzbek qui parvint à lui tenir tête pour atteindre la finale, face à l’Espagnol Garrigos, victorieux du Japonais Takato, champion du monde et olympique.