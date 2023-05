Charline Van Snick : "J’ai encore un peu de mal à tenir sur la longueur"

À partir de là, Pupp a tout tenté pour déstabiliser Charline qui l’attirait au sol, son point fort. Sans succès. Encaissant une première pénalité pour fausse attaque, la Liégeoise fut à son tour renversée par sa rivale qui égalisa. Une deuxième pénalité, encore pour fausse attaque, tomba. Puis, vint la prolongation. Charline fut malmenée, mais tint quand même bon. Jusqu’à ce que l’arbitre ne la sanctionne une troisième fois, pour passivité…

"J’ai encore du mal à tenir sur la longueur et je regrette donc de n’avoir pu conclure sur l’un de mes mouvements en début de combat. La Hongroise est revenue dans le match et j’ai manqué de physique. Je suis de retour, mais pas encore là où je devrais être pour gagner un face-à-face d'une telle intensité. Je retiendrai les points positifs de ce Mondial pour continuer à avancer."

Amber Ryheul résiste à la championne olympique !

Également engagée en -52 kg, Amber Ryheul a remporté ses deux premiers combats, face à la Mongole Lkhagvasuren et à la Portugaise Siderot, pour avoir le droit de défier la Kosovare Krasniqi, championne olympique en titre. Et Amber n’a absolument pas à rougir de sa défaite. Elle lui a tenu tête jusqu’en prolongation.

Amber Ryheul sait ce qu'elle veut.

"C’est dommage de perdre ainsi, surtout contre une adversaire de cette valeur. Mais je pense pouvoir être fière de ce que j’ai accompli. J’ai remporté deux beaux combats et je sens que je progresse après une saison blanche en raison de blessures. Krasniqi est très forte sur les jambes et il n’est pas facile de la déstabiliser. Je suis optimiste pour l’avenir. Pour les Jeux de Paris, je sais que Charline brigue aussi la qualification, mais je me concentre sur moi."