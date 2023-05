Malik Umayev sorti par les arbitres au Mondial de Judo !

Malik Umayev n’avait plus combattu depuis décembre 2002, au Masters, en raison d’une blessure au genou. Son adversaire non plus, et ce, depuis juin de la même année, la Fédération internationale ayant décidé de suspendre les judokas russes à cause de la guerre en Ukraine. Le Belge et le Russe s’étaient déjà rencontrés dans leur carrière, en 2019, à Lignano, avec une défaite pour Malik. Pas de quoi le perturber, néanmoins, dans l’approche de ce face-à-face.

Dès son premier combat, face au "réfugié" Majidi (23 ans/n.c.), Malik Umayev s’est montré très entreprenant avec deux attaques qui auraient pu déjà aboutir. Ce fut finalement sur la troisième qu’il prit l’avantage et, alors qu’on le pensait parti vers une victoire sans problème, il commit une petite erreur, dont profita son rival pour égaliser au score. Poussé à la prolongation, le Liégeois s’en sortit, non sans avoir mis la main à son genou droit…

Ce geste, Malik le répéta encore sur un mouvement du Russe (sous bannière neutre), lequel tentait de l’amener au sol. Face à ce rude adversaire, Malik sembla manquer de repères et de rythme pour réellement le mettre en danger. Après avoir encaissé deux pénalités, pour passivité et garde illicite, l’arbitre lui en adressa une troisième, fatale, à la demande de cette fameuse table, réunissant les préposés à la vidéo, qu’il ne quitta pas du regard, fâché, en sortant du tatami.