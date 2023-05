"Je me demande encore pourquoi l’arbitre m’a infligé la deuxième. Soit… Je n’étais pas venu pour m’arrêter aussi tôt dans cette compétition."

Pour son retour après quatre mois d’absence en raison d’une blessure au genou, Malik n’a pas été gâté. Dès son premier combat face à l’Iranien Majidi, notre compatriote s’est pourtant montré très entreprenant avec deux attaques qui auraient déjà pu aboutir. Ce fut finalement sur la troisième qu’il prit l’avantage et, alors qu’on le pensait parti vers une victoire sans souci, il commit une petite erreur, dont profita son rival pour égaliser. Poussé à la prolongation, le Liégeois s’en sortit.

"J’étais anormalement nerveux et ce fut une entrée en matière éprouvante. J’en ai discuté avec mon coach, Cédric Taymans, qui m’a remis les points sur les "i" et je me sentais mieux pour aborder mon deuxième combat. Hélas, je n’ai pas assez montré ce dont je suis capable. C’est sans doute ce que je regrette le plus. Il faudra que j’analyse tout ça à tête reposée."

Face au Russe combattant sous bannière neutre, Malik parut manquer de repères et de rythme pour réellement le mettre en danger. Et les pénalités qu’il a encaissées n’ont rien arrangé. Surtout, la troisième alors que les judokas étaient en prolongation et que la victoire pouvait tomber dans un camp comme dans l’autre. Malik Umayev ne méritait pas cette sanction, venue de la "table" des arbitres, qu’il fixa d’un regard furieux au moment de saluer sportivement son adversaire.

"Je vais me reposer, soigner mon genou et repartir de l’avant ! En principe, je combats fin mai, en Autriche…" conclut-il.