Malik Umayev : "Le Mondial est pour moi une compétition comme une autre"

En novembre 2020, il s’est occasionné une déchirure d’un ligament du genou droit. À peine rétabli en janvier 2021, il a été victime d’une autre déchirure, cette fois des ligaments croisés du genou gauche ! Revenu à la compétition en février 2022, Malik a signé une saison mémorable avec des médailles à Sarajevo (argent), à Antalya et à Bakou (bronze) ainsi qu’une cinquième place à Tokyo. De quoi envisager 2023 avec ambition. C’était sans compter sur la fatalité et cette nouvelle déchirure partielle d’un ligament croisé ! Ce Mondial sera donc sa première compétition de l’année.

Malik, quel paradoxe de commencer sa saison avec un Mondial !

"Je me dis que c’est une compétition comme une autre. Je me suis blessé fin janvier, mais je me suis bien soigné. J’ai repris les entraînements il y a un mois et tout s’est bien passé, notamment lors des deux stages, à Antalya et à Papendal. Mondial ou pas, je sais ce que je veux. Je prendrai combat par combat et on verra où ça me mènera. Je dresserai le bilan après avec le staff fédéral. Puis, j’envisagerai l’avenir."

Comment avez-vous vécu moralement cette nouvelle blessure ?

"Franchement, ça a été. Quand je me suis blessé, je m’attendais au pire, à une nouvelle opération. Alors, quand j’ai appris que ce n’était si grave, j’ai été soulagé. Sur le coup, j’avais les mêmes sensations que précédemment. Mais le médecin m’a rassuré quand il m’a dit que je ne devais pas repasser sur le billard. Finalement, j’ai pu continuer à m’entraîner, tout en adaptant les séances. Je suis même parti en stage au Brésil, en mars, mais sans participer aux randoris. Je me suis contenté de cardio, muscu, natation et technique, sur le côté avec Cédric Taymans qui s’est bien occupé de moi."

Maintenant, comment vous sentez-vous ?

"Je peux dire que je suis prêt. Je n’ai pas d’appréhension. L’important est que je puisse développer mon judo normalement."

Avez-vous un peu suivi votre catégorie pendant ces trois mois ?

"Oui. Et j’ai constaté que le niveau est toujours aussi élevé, surtout en -73 et -81 kg. Mais pas de souci ! Tout le monde dans mon entourage dit que je suis capable de battre n’importe qui. Et je le pense aussi. Je sens que je peux renverser n’importe quel adversaire. Mais il faut aussi continuer à travailler, ne pas précipiter les événements."

Malgré votre absence, vous êtes toujours bien classé au ranking olympique (19e). Est-ce encourageant ?

"Je vous avoue que, pour le moment, je ne regarde pas les classements. Je n’ai donc aucune idée d’où je me situe. Il y a encore beaucoup de compétitions d’ici les Jeux de Paris. Je me pencherai là-dessus début 2024 pour savoir si je suis en position de me qualifier…"

Paris 2024 est quand même le grand objectif pour vous ?

"C’est devenu un objectif. Quand j’étais petit, je rêvais des Jeux. Aujourd’hui, j’y pense à tous mes entraînements."

Comment s’organise votre vie quotidienne autour du judo ? Êtes-vous encore aux études ?

"J’habite à Louvain-la-Neuve, où je poursuis mes études en informatique et où je m’entraîne également. C’est plus facile. Je rentre les week-ends à Liège pour voir ma famille. J’avoue que ce n’est pas évident de suivre les cours. Je ne connais pas grand-monde en classe, à part un ami qui suit les mêmes études. Quand je m’absente une ou deux semaines, je dois rattraper mon retard. Les profs sont compréhensifs, mais ils ne peuvent pas me dispenser des examens."

Est-ce facile de concilier études et sport de haut niveau ?

"La première année à Louvain-la-Neuve, ce ne fut pas évident du tout parce que je n’étais pas habitué à vivre seul. Maintenant, ça va mieux. J’ai ma routine entre les entraînements et les cours."

Comment se passent vos week-ends ?

"Un entraînement cardio, pas plus. Je sors aussi avec mes copains mais, majoritairement, je passe du temps avec ma famille, avec mon jeune frère, 14 ans, et ma sœur aînée, 24 ans."

À propos, comment êtes-vous venu au judo ?

"Ce sont mes parents qui m’ont envoyé au judo à l’âge de 4 ans. Au judo parce qu’un de mes oncles pratiquait ce sport. Alors, ils se sont dit pourquoi pas… Mais ils ne s’attendaient pas à ce que j’accroche à ce point. À vrai dire, même moi, je n'imaginais pas arriver où j’en suis aujourd’hui. Quand j’ai gagné ma première compétition, je me suis rendu compte que j’aimais vraiment gagner. Les entraînements n’étaient pas une obligation, mais une passion !"