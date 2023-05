Le coach de Matthias Casse déçu après la défaite de son judoka : "Une énorme frustration pour lui"

"Matthias déteste la défaite. Et aussi les statistiques, même si elles plaident pour lui avec quatre finales, ce qui est historique. Il n’avait pas un parcours facile avec des adversaires très tactiques. L’Italien Esposito pour commencer et le Hongrois Ungvari en quarts de finale étaient autant de combats pièges pour lui. Mais il s’en est sorti, tout comme face à l’Israélien Muki, qu’il n’avait plus rencontré depuis longtemps. Matthias a posé son judo pour arriver en finale."

Son grand rival l’attendait en finale pour une sixième confrontation après celles de 2020 (défaite), 2021 (victoires) et 2022 (défaites).

"La victoire s’est jouée sur un détail. Comme d’habitude… Même si le Géorgien pratique un judo plus explosif, peut-être plus beau à voir, mais Matthias n’en a cure. Ce qui compte pour lui, c’est gagner ! Les deux se tiennent de près, mais il faut retenir de ce face-à-face que Grigalashvili progresse. Il a ajouté une technique à sa panoplie qui a privé Matthias d’un angle d’attaque. Et puis, il a commis une petite erreur de main qui lui a coûté particulièrement cher."

Au soir de cette défaite, l’Anversois ne risque-t-il pas de développer un complexe par rapport au Géorgien ?

"Pas du tout ! Vous pouvez compter sur Matthias pour transformer sa frustration en force pour l’avenir et, en particulier, les Jeux de Paris."