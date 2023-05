Matthias Casse déçu, mais fair-play : "Je n’ai pas réussi à imposer mon judo"

"Ce n’est pas ce pourquoi je me suis entraîné. J’étais venu pour décrocher le titre, mais la finale ne s’est pas déroulée comme je le voulais. Tato Grigalashvili était très fort physiquement et je n’ai pas réussi à imposer mon judo. Lui a trouvé l’ouverture. Il mérite donc d’être sacré. Franchement, je me sentais bien grâce à une bonne préparation. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. Il faudra que je revois ce combat à tête reposée et que je l’analyse."

Matthias a évidemment constaté que son adversaire a utilisé une nouvelle technique au cours de leur confrontation.

Le superbe mouvement de... Tato Grigalashvili. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

"Je ne l’avais pas encore vu s’en servir en compétition. J’en tirerai donc les enseignements pour plus tard. Moi aussi, j’essaie de compléter ma panoplie de mouvements, pas seulement pour battre le Géorgien, mais pour me sortir de situations face à tous mes adversaires. Comme ce fut d’ailleurs le cas lors de ce Mondial où certains l’ont joué très tactiquement. Mon parcours n’était pas facile face à des judokas qui pensaient surtout à défendre."

Il n’empêche, Matthias Casse a décroché sa quatrième médaille mondiale d’affilée, sa troisième en argent.

"C’est unique ! Mais je pense surtout au futur et à savoir comment je pourrai battre à nouveau Grigalashvili. Il y a encore un Mondial, avant les Jeux. Croyez-moi : je n’ai pas dit mon dernier mot !"