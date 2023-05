Toma Nikiforov, battu et triste : "J’étais trop court physiquement"

"Je le connais bien. Nous avons plus ou moins le même âge et, normalement, c’est un judoka qui me convient bien. Mais, ce vendredi, j’étais trop court physiquement et je n’ai pas pu montrer ce que je voulais. Je manquais de rythme parce que ma préparation a été perturbée par ma blessure à la cheville. Ce n’était pas grave, mais assez que pour m’empêcher de m’entraîner à fond pendant cette période cruciale. Et pourtant, je pense avoir bien combattu. J’étais bien mentalement et tactiquement. Mais, à un moment, quand la condition n’y est pas, c’est compliqué, surtout face à un rival pareil."

Toma a, il est vrai, bien commencé ce combat face au vice-champion du monde en titre, encore médaillé de bronze à Tel Aviv et Antalya, avec deux attaques qui n’ont malheureusement pas abouti.

guillement "Si j’avais été à 100 %, ce ne serait pas arrivé."

"Le Canadien n’a pas commis d’erreur alors que je comptais aussi sur un contre pour m’imposer. Il a pris le dessus physiquement. À la fin, il me jette parce que je suis fatigué. Il était meilleur que moi. Si j’avais été à 100 % de ma condition, ce ne serait pas arrivé."

Cette baisse de régime chez Toma fut flagrante après environ trois minutes, quand il mit plus de temps à se relever, ajustant son kimono, puis attendant son rival les mains sur les genoux après chaque interruption. Jusqu’à la prolongation, où il ne put rien sur le mouvement de hanche de Reyes qui le renversa.

"J’ai essayé d’être le plus calme possible, mais ce n’était pas évident avec le feu qui brûlait en moi. J’avais tellement envie de mieux. Le corps n’a pas suivi, tout simplement. Même si, avec le tape que le kiné m'avait posé, je n'ai pas trop souffert de ma cheville."

Auparavant, Toma avait écarté le jeune Allemand Udsilauri (20 ans), récent vainqueur à Varsovie, en prenant son temps avant de le plaquer au sol, à quelques secondes de la fin, prouvant qu’il n’avait rien perdu de sa technique. Il n’empêche, ce revers devra l’amener à réfléchir sur sa préparation pour les prochaines échéances avec, toujours en toile de fond, les Jeux de Paris.

"Je vais prendre une semaine de repos, en famille, avant de repartir en stage en Autriche et de m’aligner à nouveau en Grand Chelem à Astana, mi-juin. À 100 % de mes moyens, cette fois !"