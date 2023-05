Mais ce fut loin d'être facile pour le "roi" Teddy, pourtant soutenu par toute sa famille et une forte colonie en tribune. Ce ne fut, en effet, qu'après 3'41 en prolongation que le Français parvint à renverser son adversaire et l'emporter. Mais on peut quand même se demander si Tasoev n'aurait pas dû gagner ce combat !

Trente secondes avant le mouvement victorieux de Riner, le Russe a, en effet, réussi à plaquer son rival au sol sur un "contre" qui, curieusement, ne fut pas comptabilisé par les arbitres. Mystère…

Opposé en demi-finales au Tadjik Temur Rakhimov, actuel n°1 de la catégorie, Riner n’avait mis que trente secondes pour l'emporter !

Auparavant, le Français (34 ans/n°18), qui n’était pas tête de série, avait éliminé au premier tour le Roumain Vladut Simionescu pour, ensuite, s’imposer au Polonais Kacper Szczurowski et au Mongol Tsetsentsengel Odkhuu, à chaque fois sur pénalités.

Arrivé en quarts de finale, Teddy Riner trouvait, alors, sur sa route le Japonais de 21 ans Tatsuru Saito (1,91 m pour 165 kg), vice-champion du monde. Et le face-à-face fut de toute beauté ! Intense, le combat fut très long, chacun des deux judokas étant proche de marquer.

Mais la victoire se décida en prolongation sur une troisième pénalité infligée à Saito, fils de Hitoshi, légende au Japon avec ses deux sacres olympiques en 1984 et 1988, décédé d’un cancer en 2015.