Lors de la finale, les arbitres ont, en effet, commis une grave erreur en n’accordant pas un point décisif à son adversaire, le Russe Inal Tasoev. La faute en question s’est produite en prolongation, lorsque Tasoev a contré et renversé Riner, marquant ainsi un point qui aurait dû être lui valoir la victoire.

La Fédération internationale de Judo (FIJ) a publié, ce mercredi, un communiqué dans lequel elle s’est excusée.

"Dans la finale des +100 kg entre Teddy Riner et Inal Tasoev, il y a une action où ni l’arbitre central ni les préposés à la vidéo n’ont accordé de point. L’attaque de Teddy Riner a été bloquée et contrée par Inal Tasoev. Les arbitres ont décidé de ne pas accorder de point à Tasoev et ont permis au combat de continuer…” explique la Fédé.

Après le combat, la Commission d’arbitrage est parvenue à la conclusion que le contre de Tasoev aurait dû être récompensé.

"Le Comité d’arbitrage de la FIJ s’excuse profondément pour cette décision et informe que de telles actions seront toujours comptabilisées à l’avenir, conformément aux règles applicables…”

De retour au Mondial après six ans d’absence, Teddy Riner a donc ajouté un 11e titre à son palmarès.

Mais celui-ci a un goût amer…