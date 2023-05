Quant à Charline, elle est bien arrivée en Autriche, mais elle est tombée malade. Alitée, elle n'était pas en mesure de combattre.

"C’est dommage et frustrant car j’étais bien préparée. Mais je pense que nous avons pris la meilleure décision dans mon état. Je suis tombée malade de manière fulgurante, la nuit, et je ne pouvais vraiment pas monter sur le tatami…" explique Charline, très déçue.

Réduite à quatre judokas, dont trois étaient engagés ce jeudi, la délégation belge n’a guère brillé, même si Loïs Petit et Amber Ryheul sont sorties avec les honneurs.

En -48 kg, Loïs Petit était opposée à la Japonaise Yoshioka (20 ans), champione du monde juniors et médaillée d’or à Varsovie, l’an dernier. Pas de quoi impressionner la Tournaisienne qui plaça d’emblée un superbe mouvement (uchi-mata, son préféré…) pour prendre l’avantage. Et elle remit ça quelques instants plus tard, malheureusement sans être récompensée.

À partir de ce moment, Loïs commença à subir un peu le combat, notamment au sol. Technique et puissante, Yoshioka l’y emmena pour l’immobiliser et s’imposer.

Également engagée en -48 kg, Ellen Salens a, elle, franchi le cap du premier tour, face à la Mauricienne Morand, mais elle s’est ensuite inclinée, des œuvres de l’Autrichienne Tanzer.

En -52 kg, Amber Ryheul était exemptée du tour initial et opposée ensuite à l’Allemande Würfel, médaillée de bronze à l’Euro -23 ans, l’an dernier. Et le face-à-face fut d’une folle intensité !

L’Allemande débuta par une immobilisation, dont Amber parvint à se sortir après… neuf secondes, soit juste avant d’encaisser un waza-ari. Mais elle fut ensuite pénalisée à deux reprises pour passivité.

La Flandrienne était souvent en réaction, enchaînant au sol sur les attaques de son adversaire qui parvint quand même à trouver l’ouverture après plus de six minutes en prolongation. Dommage…

Seul Belge engagé côté masculin, Karel Foubert (-90 kg) combattra samedi. Au deuxième tour, il sera opposé à l’Azéri Hajiyev (21 ans), tout juste monté des -81 kg, où il est n°19 mondial. Méfiance !