Judo (Masters) : Matthias Casse qualifié pour la finale !

Pour en arriver-là, l’Anversois est venu à bout de l’Azéri Mollaei (31 ans/n°3), qu’il rencontrerait pour la huitième fois avec un bilan de quatre victoires partout. Une victoire de prestige pour Matthias, en grande forme, qui tentera de conclure une journée où il s’est montré particulièrement à son avantage…

Exempté du premier tour, Matthias Casse avait écarté le Mongol Gereltuya (22 ans/n°31) sur une clé de bras après seulement 1’22. Déjà arrivé en quarts de finale, l’Anversois retrouvait le Japonais Kohara (28 ans/n°20) qui l’avait battu dès les seizièmes de finale, en juin, au Grand Chelem d’Ulaanbaatar. Autant dire qu’il y avait de la revanche dans l’air pour Matthias qui livra un combat autant physique que tactique face à l’actuel n°2 japonais.

Méfiant, notre vice-champion du monde prit quand même toujours l’initiative et son adversaire fut logiquement sanctionné à deux reprises, d’abord pour passivité (après 1’50), puis pour fausse-attaque (après 3’30). Mais le Japonais poussa Matthias Casse à la prolongation qui ne dura guère plus d’une minute (1’10) avant d’être à nouveau pénalisé pour passivité. En route pour les demi-finales et les retrouvailles avec l’Azéri Mollaei !