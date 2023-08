"Ce fut un beau waza-ari. Je suis heureux d’avoir pu le réussir. C’est une technique que j’effectue souvent. En compétition, elle est parfois délicate à exécuter car les adversaires sont sur leurs gardes, mais c’est un mouvement avec lequel je marque fréquemment. Nous avons également été beaucoup au sol, ce qui m’a permis de gagner un peu de temps. Je sais qu’il est fort sur ce plan. Je devais donc être attentif. Ce fut un chouette combat. Il m’avait battu l’an dernier, à Antalya. Je suis content d’avoir remis les pendules à l’heure.”

Matthias Casse a parfaitement géré cette finale du Masters face au Brésilien Schimidt. ©AFP or licensors

Tout au long de la journée, Matthias fut impressionnant de solidité à la fois physique, tactique et mentale.

"J’avais une bonne tactique et une solide base, sur laquelle je peux toujours me reposer. Je me sentais à l’aise sur le tatami. J’étais très confiant. Et c’est ainsi que j’ai réussi à conclure victorieusement tous mes combats. Mes préparations sont toujours intenses. Je veux que tout soit parfait, précis. J’adore être sur un tatami. L’entraînement n’est pas une punition pour moi. J’aime transpirer. Simplement, il faut trouver un bon équilibre. J’y parviens de mieux en mieux. Et c’est ce qui m’a permis d’arriver en pleine forme pour ce Masters.”