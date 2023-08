Le coach hennuyer quitte Judo Vlaanderen !

Voici le début du message…

“C’est le cœur lourd mais passionné que je vous annonce que je quitte mes fonctions au sein de Judo Vlaanderen dès ce mois de septembre 2023, où j’ai donné tout mon investissement, ma priorité. Une opportunité très inspirante et très intéressante en termes de challenge s’est présentée et il était impossible de l’ignorer… La vie nous amène parfois à faire des choix aussi délicats et déchirants que celui-ci pour moi ! Nous avons partagé tellement de moments sportifs et humains… Je n’avais rien prévu ou organisé sur ce sujet, je pensais rester en Belgique pour l’ensemble de ma carrière, mais tout s’est précipité ces dernières semaines. Je continue mon travail à 200 % jusqu’à la fin, mon investissement et ma motivation inchangés.”

Et Damiano de remercier tous ceux avec qui il a travaillé, avec succès, ces dernières années. Les judokas, mais aussi leur entourage.

Aucun doute : une lourde perte pour Toma Nikiforov et Matthias Casse, à seulement un an des Jeux de Paris…