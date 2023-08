Et le Bruxellois avait d’autant plus le sourire que ce podium lui permet d’effectuer un bond intéressant au ranking olympique. Car c’est en vue des Jeux de Paris que Sami a quitté les -81 kg, catégorie où il était en concurrence avec Matthias Casse, pour les -90 kg.

Une montée de poids qu’il a mis logiquement du temps à digérer, mais qu’il a toujours assumée. Après six éliminations trop précoces (Almada, Paris, Tel Aviv, Antalya, Doha et Astana), Sami aurait pu baisser les bras. Mais c’était mal connaître sa force mentale.

Engagé ce dimanche, à Zagreb (Grand Prix), le Bruxellois a livré un superbe parcours de six combats, s’emparant de la médaille de bronze aux dépens de l’Espagnol Daniel Nieto.

“Je suis ravi que le travail paie. Je préparais cette deuxième partie de saison depuis deux mois avec de gros blocs d’entraînement en stage, en Espagne et aux Pays-Bas, et c’est vraiment bien que ce travail se soit matérialisé par un beau résultat. J’étais serein, concentré. J’ai surtout été malin et patient comme dans ce combat pour la médaille de bronze. Lors de ma défaite en quart de finale contre le Mongol Gantulga, je mène le combat et je commets une erreur de placement. Il n’empêche, c’est rassurant car il s’agit d’un judoka régulier.”

Une médaille qui en appelle d’autres pour un Sami déterminé.

“La médaille est cool, mais l’objectif est dans un an. Je dois continuer à grandir dans cette catégorie. Entre-temps, c’est bon pour le moral et pour le classement. Rendez-vous fin septembre, à Bakou.”

Ensuite, il y aura l’Euro, début novembre, à Montpellier. Un fait est sûr : Sami Chouchi est bien décidé à se qualifier pour Paris 2024.

“Et pas par la petite porte !" conclut-il.