L’entraîneur néerlandais de 45 ans effectue son retour après une parenthèse de quelques mois en Azerbaïdjan, où il a assuré une haute fonction au sein de la fédération. À la tête de Judo Vlaanderen, Koen Sleeckx a passé un été très agité.

"Quand Damiano nous a expliqué, début juillet, qu’il avait reçu une proposition intéressante, nous avons négocié, tant au niveau de sa fonction que de son salaire, pour le garder. Mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. Le 6 août, au soir du Masters, Damiano a donc annoncé son départ pour septembre. Ce fut un choc pour tout le monde, surtout pour les judokas. Toma qui a travaillé avec lui depuis le début de sa carrière et Matthias qui a poursuivi avec lui après le départ de Mark. Mais nous respectons son choix."

À lire aussi

À un an des Jeux de Paris, le temps pressait pour trouver un remplaçant au coach hennuyer de 43 ans, parti au PSG.

"Nous avons réuni nos élites olympiques, Matthias et Toma, mais aussi Karel Foubert, Ellen Salens, Amber Ryheul et Mina Libeer, et nous avons cherché une solution. Nous avons établi une liste de noms, avec un ranking. Et, rapidement, le nom de Mark Van der Ham nous est apparu comme incontournable. Mark a travaillé pour Judo Vlaanderen entre 2017 et février 2022, moment où il a relevé le défi azéri. Mais il faut croire que sa situation là-bas ne le satisfaisait pas puisqu’il a quitté sa fonction en mai 2023. Mark était donc libre ! Au-delà de ces deux arguments, nous sommes persuadés qu’il peut tirer le meilleur de nos judokas, notamment en vue des Jeux de Paris."

Dans la structure mise en place figurent toujours l’Allemand Udo Quellmalz avec un rôle de supervision et… Dirk Van Tichelt, dont le travail auprès des jeunes est particulièrement apprécié.

Si Matthias et Toma (blessé à l’épaule au Masters et actuellement en revalidation) n’avaient sans doute pas besoin de ce soubresaut, Koen Sleeckx et Judo Vlaanderen ont tout mis en œuvre pour ramener la sérénité et repartir de l’avant. Au menu : un stage à Lignano, le Grand Chelem à Bakou et l’Euro à Montpellier.

Matthias Casse a décroché l'or, en 2021, au Tournoi de Paris avec Mark Van der Ham comme coach.

La réaction de Matthias Casse…

"Dans l’ensemble, je suis très satisfait de la nomination de Mark. Les judokas ont discuté avec la fédération et je suis convaincu que la meilleure solution a été trouvée. C’est important que les judokas soient entendus dans ce choix. Je regrette encore que Damiano (Martinuzzi) parte et que nous ne puissions pas terminer notre route vers les Jeux de Paris. Mais, pour moi, l’objectif est le même : je veux devenir champion olympique et je suis sûr que Mark m’y aidera. Il était un choix évident, ce qui ne veut pas dire que nous n’avons pas examiné d’autres options. Il y aura un peu d’ajustements pour lui et pour tout le monde au sein de Judo Vlaanderen, mais il est positif que Mark connaisse le fonctionnement et les judokas. Il sait avec qui il va travailler, connaît les qualités de chacun. Nous n’avons pas de temps à perdre et nous devons travailler dur pour Paris 2024."