”Le Paris Saint-Germain Judo est heureux d’annoncer l’arrivée de Damiano Martinuzzi en tant qu’entraîneur principal. Le Belge, âgé de 43 ans, encadrera le groupe de judokas rouge et bleu aux côtés de Nicolas Mossion et Florent Urani.”

Et l’auteur de la “news” de retracer le parcours du Hennuyer, de 2010 à 2018 au sein de la Fédération francophone et de janvier 2019 à août 2023 pour Judo Vlaanderen, où il était le coach, entre autres, de Matthias Casse et Toma Nikiforov. Autant dire que le départ de Martinuzzi a eu l’effet d’une bombe pour les deux champions lancés dans la dernière ligne droite pour les Jeux de Paris.

Contacté fin juin par Djamel Bouras, ancien champion olympique (1996) et vice-champion du monde (1997) en -78 kg et désormais président de la section Judo du PSG, Damiano Martinuzzi prendra ses fonctions le 1er septembre, relevant ainsi un formidable défi. Car le PSG Judo, c’est le club de… Teddy Riner, le sommet d’une pyramide de judokas de haut niveau comme Alpha Djalo (-81 kg), Alexis Mathieu (-90 kg), Amandine Buchard (-52 kg) et Romane Dicko (+78 kg), pour ne citer qu’eux.

Autant de grands noms que Martinuzzi côtoiera au quotidien à l’Insep, l’Institut national du Sport, de l’Expertise et de la Performance. Si cette perspective représente beaucoup dans la carrière de tout entraîneur, la décision ne fut pas pour autant facile à prendre pour le coach hennuyer qui sera également chargé d’un volet administratif. Comme en football, le PSG Judo offre à ses judokas des contrats, négociés en fonction de leur palmarès.

Lors de ce mercato estival, le club a ainsi engagé Luka Mkheidze (-60 kg), Walide Khyar (-66 kg) et Margaux Pinot (-70 kg), venus encore renforcer les rangs des champions de France. Autant de judokas avec lesquels Damiano Martinuzzi sera en contact direct tant en stage qu’en compétition, même si, jusqu’ici, ceux-ci sont coachés par les entraîneurs de l’équipe de France.

Nul doute que le Hennuyer saura trouver sa place dans ce club prestigieux, où il entame donc ce vendredi 1er septembre un nouveau volet d’une carrière déjà forte de nombreux podiums. Oui, Damiano Martinuzzi manquera au judo belge.