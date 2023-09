Engagée en -48 kg, Ellen (26 ans/n°33) a battu en finale l’Espagnole Antona (21 ans/n°50). Auparavant, elle avait écarté l’Allemande Grau (22 ans/n.c.), puis une autre Espagnole, Salvaldor (22 ans/n°110), qui avait elle-même éliminé Jente Verstraeten au tour précédent.

Après un début de saison très compliqué avec des éliminations au premier tour à Almada, Tel Aviv, Tbilissi et Doha, Ellen avait décidé de… reculer pour mieux sauter, c’est-à-dire de s’engager dans des tournois moins relevés pour regagner la confiance.

Ellen Salens était coachée par Udo Quellmalz, ancien champion olympique, très fier de son élève.

C’est ainsi qu’elle s’est alignée à Tallinn et à Lima, en juillet, où elle a décroché deux médailles, l’argent et l’or. Après un court break, elle a repris l’entraînement en août et la compétition en septembre.

Avec succès. La Flandrienne de 26 ans revient dans le coup…

Toujours en -48 kg, Jente Verstraeten fut beaucoup moins heureuse puisqu’elle s’est donc inclinée face à l'Espagnole Salvador, puis en repêchages contre… l'Allemande Grau.

En -63 kg, Alessia Corrao (21 ans/n°100) a, elle, malheureusement été éliminée dès son premier combat face à l’Allemande Ricken.