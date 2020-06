Révolution de palais au sein de la FFBJ où le vice-président, le secrétaire général et le trésorier ne sont pas réélus. Et, surtout, où la judoka de 33 ans seulement, affilée au Top Niveau Tournai, est nommée présidente...

L’Assemblée générale annuelle de la Fédération francophone belge de Judo (FFBJ), tenue le samedi 20 juin par... courrier et huissier en raison de la crise sanitaire, a accouché d’une révolution de palais avec l’éviction de trois administrateurs aux hautes fonctions : le vice-président Éric Digiugno, le secrétaire général Jean Grétry et le trésorier Michel Theys qui n’ont pas atteint les 50 % de votes nécessaires à leur réélection.

Avec l’arrivée de deux nouveaux membres, Hervé Gourmand et Claude Amery, le Conseil d’administration de ce vendredi 26 juin, en soirée, a même été beaucoup plus loin puisqu’il a nommé Allison Hollevoet à la présidence, en lieu et place de Michel Bertrand qui assurait la fonction depuis 2007 !

Judoka de 33 ans, affiliée à Tournai, fief d’un certain Bernard Tambour, dont elle est la compagne, Allison Hollevoet prend donc la tête du judo francophone ! Une énorme surprise qui est, en fait, le résultat d’un processus entamé pendant le... confinement quand Bernard Tambour, alors Directeur technique, s’est heurté aux "pontes" du CA et à Cédric Taymans, Directeur sportif, sur la gestion de la crise sanitaire par la FFBJ.

Démissionnaire, la figure emblématique du Top Niveau Tournai a réuni une majorité de représentants de clubs autour de lui pour déboulonner les membres du CA (proches de Michel Bertrand), dont il estimait qu’ils l’avaient bloqué dans ses projets. Ce qui avait entraîné un malaise…

Championne de Belgique pour la première fois en 2017, mais trois fois médaillée d’argent et de bronze, Allison Hollevoet se retrouve désormais face à une énorme tâche, celle de remettre la Fédé francophone en ordre de marche pour aborder ses futurs objectifs, à la fois de haut niveau avec les Jeux de Tokyo et de sport pour tous avec les nombreux clubs mécontents. Éducatrice dans un home pour personnes handicapées à Orcq, près de Tournai, la jeune femme devra veiller à bien s’entourer pour réussir dans sa nouvelle fonction.