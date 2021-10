Grammont. Non loin du "Muur", rendu célèbre par le Tour des Flandres, le complexe sportif "De Veldmuis" affiche un calme inhabituel en ce lundi matin. À l’extérieur, le parking est vide ; à l’intérieur, les lumières sont éteintes. Mais, en franchissant la porte d’entrée, on entend de la musique. Fort. Et on reconnaît une chanson de Robbie Williams. Tout au fond du couloir, dans une salle, une dizaine de personnes sont en pleine séance de "spinning". Jouxtant les vélos, il y a un tatami où deux judokas se préparent pour l’entraînement : Ilse Heylen, médaillée olympique en 2004, et Lola Mansour, de retour à la compétition après trois ans et sept mois de traversée du désert, due à une commotion cérébrale.

Lola, rappelez-nous comment votre carrière sportive et votre vie quotidienne ont basculé le mercredi 21 février 2018.

"J’étais à l’entraînement national, à Schaerbeek. Dans un mouvement, je suis tombée sur ma tête, également heurtée par celle de Gaby Willems. Sur le coup, j’ai ressenti une vive douleur, mais je me suis relevée. Puis, j’ai vite compris que le choc avait été solide. J’avais des lancements comme si mon cœur battait dans ma tête. Lors de mon stretching, j’ai commencé à avoir des nausées. Et, en montant à la cafétéria, je me sentais vraiment mal. Je me suis rendue à ma voiture. J’avais ma valise dans le coffre car, le jeudi matin, nous devions partir en minibus pour disputer le tournoi de Düsseldorf. C’est Sophie Berger qui m’a ramenée à mon kot, à Louvain-la-Neuve. Là, je suis devenue de plus en plus confuse et Anne-Sophie Jura m’a emmenée aux urgences, à Ottignies. Le médecin m’a dit de me reposer. Le lendemain, j’ai compris qu’il m’était impossible de combattre dans cet état. Je me suis donc reposée mais, le lundi, quand j’ai voulu reprendre mes activités, j’ai constaté que j’étais encore plus mal. Le milieu extérieur, la lumière et le bruit étaient une agression. J’étais victime d’une commotion cérébrale, une blessure pas comme les autres."

À l’époque, vous disiez : "J’ai l’impression d’avoir mis ma vie sur pause". Expliquez-nous…