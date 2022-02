Et de deux pour Matthias Casse ! Après le Grand Prix d’Almada, au Portugal, l’Anversois disputera déjà sa deuxième finale de l’année, cette fois en Grand Chelem, ce vendredi, à Tel Aviv.

Pour en arriver là, Matthias a battu l’Autrichien Borchashvili, tombeur auparavant de Sami Chouchi, après 1’15 en prolongation, quand il contra superbement son adversaire, qu’il avait déjà battu l’an dernier, en… Israël !

En finale, Matthias sera opposé au redoutable Turc Albayrak.

Auparavant, Matthias Casse, exempté du premier tour vu son statut de n°2 mondial, avait écarté le jeune Américain Yonezuka, 19 ans. L’Anversois dut patienter jusqu’au terme des quatre minutes, son ippon accordé par l’arbitre après 1’13 ayant été corrigé en waza-ari par le préposé à la vidéo. Qu’à cela ne tienne, Matthias avait bien débuté sa journée, qu’il poursuivit en dominant le vétéran brésilien Panini, 32 ans.

Tentant plusieurs fois de s’imposer au sol, notamment sur immobilisation, notre champion du monde fut poussé à la prolongation, où il finit par l’emporter sur… pénalités après 1’10.

En route pour les demi-finales où on espérait le voir affronter Sami Chouchi. Mais, battu par l’Autrichien Borchashvili (26 ans/n°8), le Bruxellois ne fut pas au rendez-vous.

Médaillé de bronze il y a deux semaines, à Paris, Sami Chouchi a dû passer par un tour initial où il était opposé à l’Ouzbek Xidirov, 26 ans, inconnu sur la scène internationale. Méfiant, le Bruxellois n’a pas sous-estimé cet adversaire, qu’il a éliminé sur une clé de bras après 2’17. Opposé alors au Néerlandais Heijman, judoka qui l’avait battu en 2018, à La Haye, Sami s’est montré intraitable, s’imposant par ippon sur un superbe mouvement après 1’21 pour rallier les quarts de finale où le rejoignait l’Autrichien Borchashvili.

Et ce face-à-face fut aussi équilibré qu’indécis. Après une pénalité infligée de part et d’autre pour garde illicite, les deux adversaires furent encore sanctionnés pour fausse-attaque et passivité. Si bien qu’ils en arrivèrent à la prolongation. Le combat s’éternisa, chacun essayant de renverser l’autre, mais c’est finalement du côté de l’Autrichien que la pièce est tombée après… 4’35 !

Renvoyé aux repêchages, Sami Chouchi était opposé au Brésilien Panini, à qui il n’a laissé aucune chance pour avoir le droit de disputer le bronze de ce Grand Chelem à son pote Sagi Muki !