Les images en disent souvent long sur les dessous d’un succès, d’une médaille décrochée face à un adversaire qu’on combat sur le tatami et qu’on retrouve parfois sur le podium. À Sofia, le Géorgien Grigalashvili figurait sur la plus haute marche, devant Matthias Casse, qu’il venait de battre en finale des -81 kg, Sami Chouchi et le Hongrois Ungvari. Et l’ambiance semblait glaciale… De nature joviale, le Bruxellois tenta bien de la réchauffer, mais les traces de la défaite étaient encore trop récentes dans le chef de l’Anversois, venu pour l’or et repartant avec l’argent.