Catastrophe pour Toma Nikiforov ! Blessé à une côte depuis le 3 avril, à Antalya, le Bruxellois renonce à l'Euro de Sofia... La mort dans l'âme, Toma l'a annoncé, ce mercredi soir, sur les réseaux sociaux.

"Après une analyse et une conversation avec le staff médical, mon coach et le directeur de la fédération, pour des raisons médicales, je ne prendrai pas part aux prochains championnats d'Europe, à Sofia. Au dernier Grand Chelem (Antalya), je me suis cassé une côte et le risque est encore trop grand si je combats. Je suis très triste et en colère, mais c'est la bonne décision. Bonne chance à tous et battez-vous bien !

À tous les Bulgares qui voulaient me voir combattre. Désolé, je n'avais pas d'autre choix. Ces championnats d'Europe étaient particulièrement importants pour moi et chers à mon cœur. Combattre devant ma famille, mes amis, mes proches, mes petits et grands fans, sur le sol bulgare, lors d'un grand événement, était agréable et encourageant pour moi, mais il y en aura, je n'en doute absolument pas, d'autres occasions...

Je serai encore parmi vous dans les gradins pour admirer la beauté du judo.

Merci pour votre soutien ! À bientôt, je vous aime..."