Cédric Taymans est très satisfait du parcours du Bruxellois, superbe médaillé de bronze.

Sami Chouchi la tient sa victoire sur Matthias Casse ! Au terme d’un combat pour le bronze aussi acharné, tendu et indécis qu’en novembre, à Prague, le Bruxellois a battu l’Anversois sur un mouvement où… les deux ont cru, un instant, avoir marqué.

“Pas moi ! J’étais sûr que Sami avait bel et bien pris l’initiative de ce mouvement !”, précise Cédric Taymans, dans les bras duquel Sami est tombé, fou de joie, au moment de quitter le tatami. Il est vrai que, depuis le début de ce face-à-face, le Bruxellois se montrait plus entreprenant que son rival national en -81 kg.

Par deux fois, Matthias parvint à échapper à la défaite en retombant sur le ventre. Mais, alors qu’ils disputaient la prolongation (comme à Prague) depuis 3’05, Sami Chouchi a trouvé l’ouverture et s’y est engouffré pour décrocher une superbe médaille. Et il l’appréciera d’autant qu’il n’était plus monté sur un podium international depuis septembre 2019, à Tachkent !