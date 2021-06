Deux petits tours pour Jorre Verstraeten en -60 kg, un seul pour Anne-Sophie Jura et Loïs Petit en -48 kg : les Belges n’ont vraiment pas brillé ce dimanche, à Budapest, où a lieu le Mondial, à plus ou moins six semaines des Jeux. Un rendez-vous pour lequel Anne-So, 28 ans, n’a malheureusement pas réussi à se qualifier.