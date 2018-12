Charline Van Snick et Sami Chouchi ont été récompensés du Judogi d'Or saluant les meilleurs judokas francophones de la saison vendredi soir.

"J'ai été récompensée hier soir par le Judogi d'Or' senior Dames et le toute catégorie. J'ai également passé mon 3e Dan", a écrit Charline Van Snick (-52kg) sur les réseaux sociaux vendredi. "Je suis émue et très fière. C'est une très belle reconnaissance surtout dans un sport individuel comme le judo. Quand on voit le palmarès des autres judokas, on se rend compte qu'il y a de la concurrence et c'est donc une très grande joie de recevoir ce prix qui vaut en Belgique. Il y a beaucoup de talent et c'est galvanisant".

Charline Van Snick, 5e mondiale en -52kg, a décroché la médaille de bronze au Masters à Guangzhou il y a quinze jours. Elle fut aussi 5e aux Mondiaux à Bakou en septembre, remportant le GP de La Haye, la médaille d'argent de celui de Budapest avec aussi des troisièmes places à Zagreb et au Grand Chelem de Dusseldorf. Elle fut également 5e du Grand Chelem de Paris.

"Ma saison est plus belle que celle de l'année passée", a estimé la Liégeoise, 28 ans. "J'ai trouvé mes marques, je finis 5e mondiale, 3e aux Masters. C'est vraiment une grande fierté de terminer la saison avec cette récompense. Ce Masters était un vrai objectif car je m'étais loupée sur les championnats d'Europe et c'était très dur. Une remise en question était nécessaire et je suis allée de l'avant."

Sami Chouchi, 25 ans, vice-champion d'Europe à Tel Avic en -81 kg, a remporté le Grand Prix de Cancun et terminé 5e du GP de Budapest. Il a aussi gagné l'European Open à Oberwart cette année. Le Bruxellois est 18e mondial dans sa catégorie.

Le Palmarès complet du Judogi d'Or :

U15 filles: Eva Nagy

U15 garçons: Darius Germys

U18 filles: Alessia Corrao

U18 garçons: Yves Ndao

U21 filles: Loïs Petit

U21 garçons: Malik Umayev

Seniors dames: Charline Van Snick

Séniors messieurs: Sami Chouchi

Judogi d'or toutes catégories: Charline Van Snick